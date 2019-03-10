شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: «والله لأقف أنا وأنتم قدام ربنا وهحاسبكم زي ما بتحاسبوني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أنا مش رئيس لكم، أنا واحد منكم، والله لأقف أنا وأنتم قدام ربنا، وأسألكم زي ما أنتوا بتسألوني، وهحاسبكم زي ما بتحاسبوني».. هكذا علَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على انتشار الشائعات في المجتمع المصري، خلال مداخلة أجراها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وأضاف: «سألوني (أنت بتعمل كده ليه؟).. أنا خايف عليكم».

وتابع: «انتوا عارفين عدد أسابيع المظاهرات في مصر كانت كام أسبوع؟، أنهي بلد اللى يقدر يعيش وهو بيطلع مظاهرات في الشوارع 200 مرة في 4 سنين، سياحة إيه اللى تشتغل؟، تجارة إيه اللى تمشي؟، إحنا في آخر اليوم نقول (هناكل ولا كنا في مظاهرات؟)، الاحتياطي اللى اتشكل في 20 سنة، 38 مليار، راح.. اتشطبوا في سنة ونص».