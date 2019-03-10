شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «حجم التحديات في مصر مينفعش حد يواجهه بجماعته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ليوم الشهيد: «هفكّر المثقفين والمفكرين ورجال الدين والإسلاميين (اللى أنا قعدت معاهم بصفتي مدير المخابرات الحربية)، قلت (هتتخرب منكم)، أنا كنت بقعد معاهم بصفتي مديرًا للمخابرات، من فضلكم ابعدوا انتوا عن الحكاية دي، انتوا لكم أفكار هتبقى عائق لمصر، وهتبقى عائق كمان عليكم».

وأضاف: «لما جم سألوا وقالولي، نقدم رئيس، قلت لهم، المشكلة الكبيرة اللى موجودة معايا، إني راجل صادق أوي وأمين أوي وشريف أوي إن شاء الله، هقابل ربنا عن كل كلمة وفعل عملته، مصر عايزة شعب يقوم بمواجهة تحدياتها، حجم التحديات مينفعش حد يواجهه بجماعته، لأ.. أكبر منك».