شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق محدود داخل مدرسة ابتدائية بالأقصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اندلع، منذ قليل، حريق محدود بمدرسة بدران الابتدائية بالكرنك الجديدة شمال الأقصر، دون وقوع إصابات بين الطلاب، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق.

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تلقي اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد باندلاع حريق محدود في الطابق الأول بأحد مباني المدرسة، وقيام إدارة المدرسة بإخلاء الطابق من الطلاب حفاظًا على سلامتهم، وخوفاً عليهم من التعرض للأذى خلال عملية إخماد الحريق.

وعلى الفور، انتقلت سيارة من الحماية المدنية والإطفاء وسيارة إسعاف، وتمكن رجال قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبيل وصوله إلى أجزاء أخرى من المدرسة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

مدرسة نجع بدران الإبتدائية في الأقصر