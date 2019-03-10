شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: «قول لابنك وبنتك خلي بالك لا تعبث بأمن الوطن» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خاطب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، الأحد، قائلاً: «أنا مش قلقان عليكم، حجم الوعي عندكم بقى كبير أوي».
وأضاف: «فيه أجيال صغيرة طلعت من يناير لحد دلوقتي، فيه منهم ميعرفش الآثار دي، كل أب وأم بقولهم خلو بالكم من أولادكم، فيه ناس بتموت لأجل البلد تعيش.. قول لابنك وبنتك.. خلي بالك، لا تعبث بأمن الوطن».
وتابع: «كلام كتير أوي بيتقال في موضوع الجيل الرابع عن تطور وسائل القتال في تدمير الدول، الجيل ده مبيعتمدش على المواجهة المباشرة، بيعتمد على وسائل الاتصال الحديثة ونشر الشائعات، اللى ورا الحواسب، أنت متعرفهوش».
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