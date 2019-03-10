شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ونائب وزير الزراعة يناقشان تطوير 114 مجزرًا بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً بمقر الوزارة مع الدكتورة مني محرز نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بحضور عدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان.

تم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات عدد من الملفات المهمة التي تتعاون فيها الوزارتين وجهاز التعمير، ومنها أعمال تطوير ورفع كفاءة ١١٤ مجزر بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات جهاز التعمير بمحافظة أسوان في إطار استعدادها لاستضافة ملتقي الشباب العربي والأفريقي خلال الأسبوع المقبل.

وأكد شعراوي أهمية تطوير كافة المجازر المستهدفة خلال المرحلة الأولى إلى أفضل صورة حضارية وممكنة بما يحقق عائد اقتصادي منها، وأن يخدم المجزر المستهدف أكبر عدد من المواطنين ويغطي مساحة جغرافية كبيرة، ويتم ذبح عدد كبير من الحيوانات به.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتحديد أولويات تأهيل ورفع كفاءة وتطوير المجازر بالمحافظات، مع أهمية تشديد الرقابة على الآلات والمعدات الموجودة في كافة المجازر لضمان عدم حدوث أي ضرر لها، مشيرا إلى أهمية توفير برامج لتدريب وتأهيل العاملين في كافة المجازر على مستوي الجمهورية.

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وتابع الوزير أنه سيتم التنسيق مع المحافظات التي تم إنشاء مجازر بها وتحتاج بعض المبالغ المالية والمعدات لتشغيلها والاستفادة منها خاصة بعد ضخ الدولة لمبالغ مالية كبيرة في تلك المجازر.

وأضاف أنه سيتم التنسيق مع المحافظات لدراسة توفير قطع أراضي بالمجازر الرئيسية لإقامة وحدات لتدوير ومعالجة المخلفات الخاصة بالذبح للاستفادة منها وطرحها للاستثمار على القطاع الخاص.

تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الراهن لعدد من المجازر التي سيتم تطويرها في المرحلتين الأولي والثانية، والوضع بعد عملية تطويرها ورفع كفاءتها والمبالغ المالية المطلوبة لذلك والتي ستصل إلى حوالي ٥٠٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال التطوير لإنشاء ١٠ مجازر جديدة بتكلفة ١.٥ مليار جنيه منها ٥ مجازر نص آلية و٥ أخرى حدودية.

من جانبها عرضت محرز الإجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية في هذا الملف، مشيرة إلى التعاون بين مصر ونيوزيلاندا في مجال الثروة الحيوانية ودعم الأطباء البيطريين المصريين بالخبرة النيوزيلاندية. وأضافت محرز أنه تم اجراء معاينات وزيارات لكافة المجازر بمحافظات الجمهورية وتقييم حالة المجازر ونقاط الذبيح وتحديد أولويات التطوير ومتطلبات كل مجزر ونقطة ذبيح بالإضافة لتحديد الموقع الجغرافي باستخدام أجهزة GPS.

وأوضحت أن الهدف من عملية التطوير وتأهيل ورفع كفاءة المجازر هو الحصول على ذبح صحي وآمن، ورفع القيمة الاقتصادية للمنتجات وكذلك جودة المنتج، والمحافظة على البيئة والتخلص الصحي للمخلفات وتقليل الاستيراد للمدخلات العلفية.

ومن جانبه عرض اللواء محمود نصار عدداً من الدراسات الفنية التي أجراها جهاز التعمير لتطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الاولي والبالغ عددها ٦٨ مجزر والمرحلة الثانية ٤٦ مجزر.