شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة عن مخالفات وإهدار مال عام في «القابضة للتشييد والتعمير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل 25/30، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن المخالفات القانونية وإهدار المال العام في الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وقال النائب، في طلبه، إنه في ظل استمرار إهدار المال العام في وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للتشييد والتعمير تحت سمع وبصر وزير قطاع الأعمال وصمت الجهات الرقابية، حيث سبق أن تقدمت بطلبات إحاطة واستجواب بخصوص التسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة إعمار ولم يتم مناقشتهم خلال دوري الانعقاد السابقين، واليوم يتكرر مسلسل إهدار المال العام من خلال مخالفات إدارية وقانونية بين القابضة للتشييد والتعمير وشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار«.