شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها الجامعي»: استقرار حالة «طفل شبرا الخيمة» بعد عقره كلب ضال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور محمد عبدالسلام، مدير المستشفيات الجامعية ببنها، استقرار حالة الطفل محمد والذي يبلغ من العمر 3 سنوات بعد تعرضه لهجمة شرسة من قبل كلب أثناء قيامه بمداعبته بقرية كفر طحا مركز شبين القناطر.
وأضاف عبدالسلام أن الطفل خضع اليوم ل ٣ عمليات جراجيه بمشاركة جراحين التجميل والرمد والانف والاذن، مشيرا انه يمكث الان بالعناية المركزة تحت الملاحظة.
وأكد والد الطفل أن حالة نجله «محمد. أ» 3 سنوات خطيرة وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي موضحا أن نجله حاليا في انتظار العناية المركزة.
كانت مستشفى بنها الجامعي استقبلت الطفل «محمد ا» 3 سنوات مصاباً بتشوه كبير بالوجه إثر افتراس كلب له أثناء قيام والدته بتقديم الطعام له وقيام الطفل بمداعبته فقام بافتراسه، وتم ثبات حالة الطفل بنقطة المستشفى وتم إخطار مستشفى الحميات ببنها وإعطاء الطفل مصلا على إثر ما تعرض له من افتراس وعقر وتم توفير الدم اللازم للطفل وخضوعه للعمليات.
كانت هذه تفاصيل خبر «بنها الجامعي»: استقرار حالة «طفل شبرا الخيمة» بعد عقره كلب ضال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.