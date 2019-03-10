شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «أي موظف يتعاطي مخدرات هيتم إنهاء خدمته فورًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حادث محطة مصر، في مداخلة خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الأحد: «إحنا عملنا في قانون الخدمة المدنية الجديد، إجراءات عشان نظبط أداءنا، ينفع واحد ياخد (استروكس) ويركب قطر؟، يضيع ولادنا وأهلنا الموجودين في المحطة».

وحذَّر السيسي من تعاطي مخدر «الاستروكس»، إذ قال: «أنا بقول الكلام ده، لأن إحنا مش هنسمح وهنحاسب بالقانون اللى وافق عليه نواب الشعب، اللى يتعاطى مخدرات، يتم إنهاء خدمته فورًا، التحاليل اللى إحنا هنعملها لازم تتنفذ بصدق وأمانة».

وأضاف: «الحاجة وعشرين اللى ماتوا دول معندهمش أولاد؟ إحنا بنقول الكلام ده عشان مش بس السكة الحديد، بقول الكلام ده على كل المرافق».