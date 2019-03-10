شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «أي موظف يتعاطي مخدرات هيتم إنهاء خدمته فورًا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حادث محطة مصر، في مداخلة خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الأحد: «إحنا عملنا في قانون الخدمة المدنية الجديد، إجراءات عشان نظبط أداءنا، ينفع واحد ياخد (استروكس) ويركب قطر؟، يضيع ولادنا وأهلنا الموجودين في المحطة».
وحذَّر السيسي من تعاطي مخدر «الاستروكس»، إذ قال: «أنا بقول الكلام ده، لأن إحنا مش هنسمح وهنحاسب بالقانون اللى وافق عليه نواب الشعب، اللى يتعاطى مخدرات، يتم إنهاء خدمته فورًا، التحاليل اللى إحنا هنعملها لازم تتنفذ بصدق وأمانة».
وأضاف: «الحاجة وعشرين اللى ماتوا دول معندهمش أولاد؟ إحنا بنقول الكلام ده عشان مش بس السكة الحديد، بقول الكلام ده على كل المرافق».
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: «أي موظف يتعاطي مخدرات هيتم إنهاء خدمته فورًا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.