شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: «يا ترى يا مصريين إنتوا مصدقني ولا لأ؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مداخلة له خلال الندوة الثتقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، خاطب الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين، قائلًا: «يا ترى يا مصريين إنتو مصدقني ولا لأ.. هغشكوا ليه هضحك عليكوا ليه هضيعكوا ليه؟».

وردًا على الشائعات التي ترددت بشأن أن التطعيم في حملة «100 مليون صحة» سيؤذي المصريين، قال السيسي: «بقى إحنا نقدر نعمل كده في نفسينا؟.. أعمل كده في ولادي؟.. إحنا عملنا الحملة للتخفيف على أهلنا.. كنت متألم من فيروس سي وموجوع كمصري بيتألم لأهله وناسه».