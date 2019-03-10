شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مصافحة والدة شهيدين بالقوات المسلحة، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات. وقام الرئيس السيسي بتسليمها هدية تذكارية، وتقبيل يدها.

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