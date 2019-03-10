شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شكرى يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية للإعداد لزيارة بعثة طرق الأبواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، صباح اليوم الأحد، وفد غرفة التجارة الأمريكية فى إطار الإعداد لزيارة بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الغرفة إلى واشنطن خلال الفترة المقبلة. Advertisements ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، صور تجمع وزير الخارجية سامح شكرى خلال استقباله الوفد الأمريكى فى مقر وزارة الخارجية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. شكرى يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية للإعداد لزيارة بعثة طرق الأبواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.