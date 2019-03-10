شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى..نصائح للعمالة المصرية الراغبة فى العمل بالإمارات لتجنب العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة القوى العاملة، بعض النصائح الهامة للمقبلين على العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تجنباً للوقوع ضحية لعمليات النصب، أو التعرض للعقوبات التى قد تشمل الغرامة والترحيل .

وحذرت الوزارة العمال المصريين، بما يسمى بالتأشيرة الحرة، وأكدت أنها وهم ونصب، وقانون الدولة يمنع ذلك، فضلا عن أن تأشيرة السياحة لا تتيح العمل، وتعرض العامل فى حالة العمل بها لعقوبات، وهو ما يوضحه ”الخليج 365” خلال السطور التالية:-

ـ تأشيرات السياحة لا تتيح العمل وتعرضك لعقوبة الغرامة والترحيل

ـ يسمح بالعمل فقط فى حال إصدار تصريح "تأشيرة عمل" .

ـ إذا كنت قادم بتأشيرة سياحة يجب أن تحجز تذكرة عودة وأن يكون معك 1000 دولار على الأقل.

ـ لا توقع على إيصالات أمانة أو شيكات عند التعاقد على عقد العمل بدعوى إثبات جديتك أو لأى سبب.

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ـ ما يسمى بالتأشيرة الحرة "وهم ونصب" وقانون العمل فى الإمارات يمنع ذلك.

ـ تكاليف التأشيرة يتحملها صاحب العمل، لا يدفعها العامل.

ـ تأشيرة السياحة تتم بواسطة شركات الطيران "الإمارات العربية للطيران "فلاى دبي"

ـ أو أحد الفنادق أو شركات السياحة أو منظمى الرحلات، فلا تتعامل مع السماسرة.

ـ تأكد من أن "تأشيرة العمل" معتمدة من مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبى

ـ توجه إلى وزارة القوى العاملة المصرية لمراجعة عقد العمل

ـ لا تتعامل مع أشخاص أو مواقع إلكترونية غير موثوق بها وأبلغ عنها الجهات الرسمية .