شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس للمصريين: "تزعلوا من السيسى ميجراش لكن المهم البلد تعيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن حادث قطار محطة مصر، قائلًا :" عملنا فى قانون الخدمة المدنية إجراءات عشان نظبط أدائنا، مش عشان نعذب ولادنا.. طيب ينفع واحد واخد استروكس ويركب قطر.. ويبقى صاروخ طاير عل الأرض ويضيع ولادنا وأهلنا فى المحطة.. لا ".

وأضاف خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد، :"لن نسمح بذلك مرة أخرى، وسنحاسب القانون اللى بيتعاطى مخدرات سيتم انتهاء خدمته فورًا، والتحاليل يجب تنفيذها بصدق وأمانة.. متجيش بعد كدا وتقول عنده أولاد.. طيب واللى ماتوا معندوهمش أولاد وأهل؟.. لا عندهم.. وهذا الأمر على كل مرفق".

وواصل: "من ضمن الشائعات أن البعض قال أننا تحايلنا على كامل الوزير منذ 5 أيام.. هو إحنا عندنا فى الجيش ياكامل بنتحايل على حد؟.. كامل قال لى أنا تحت رجل مصر فى أى وقت، بس كان لازم موافقة البرلمان، وهو فى إجازة الآن.. دى الحقيقية يامصريين.. لازم البرلمان يوافق على الوزير اللى نرشحه ثم يحلف اليمين.. طيب البرلمان فى إجازة".

وأضاف:" أعطى لهذا المرفق واحد من أحسن ضباط الجيش.. وحجم الجهد الذى يقدمه لصالح المشروعات القومية أكثر من هائل وضخم جدًا.. وإحنا عاملين شغل يخلص 30 يونيو 2020 بتكلفة تصل لـ 4 تريليون جنيه، نصفهم خلص والباقى جارى استكماله.. الدولة بتحارب الإرهاب وتقاتل وتنزف دم وتشتغل.. يد رافعة السلاح ويد تبنى ومش هتقف".

وتابع:"حجم التحدى كبير والناس تستعجل النتائج، وبالتالى قلنا كامل الوزير يتولى مسئولية النقل، والهيئة الهندسية بها ضباطها اللى يكملوا الشغل، ويتولى المهمة.. وأنتم سترون مرفق كالحديد فى 30 يونيو 2020.. وبقول لكامل: لك كل الدعم منى ومن المصريين والجيش والشرطة وأجهزة الدولة لينجح هذا المرفق، ولو عاوز ضباط لصالح الورش وكل ذلك معنديش مشكلة، ولا أعتقد أن وزير الدفاع سيبخل عنك او عن مصر.. كان عندى مشكلة كهرباء وغاز وشبكة قومية للطرق وبفضل الله خلصتها.. كان لازم نعمل كدا ونتحمل تبعاته وتزعلوا من السيسى ميجراش، لكن المهم البلد تعيش.. فالفكرة مش لأجل خاطر نعيش نضيع شعب".

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