شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى رده على انتقادات البعض للعاصمة الإدارية: "البعض يقول هيعملوا 200 مليار جنيه فى العاصمة الإدارية بنية أساسية.. طيب أسيوط الجديدة ورشيد والمنيا الجديدة والسويس الجديدة.. ياجماعة اللى بيطرح الطرح ده عوز يألمك ويوجعك ويزعلك وينغص عليك عيشتك ".

وأوضح الرئيس السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد: "طيب والله والله والله كل المدن الجديدة مش معموله من موازنة الدولة .. طيب تقولولى بتعملوا ايه.. بتحفروا وتجيبوا فلوس من الأرض؟.. لا إحنا بنحول الأراضى اللى بلا قيمة إلى أراضى ذات قيمة.. بنعمل طريق فى أسيوط الجديدة ومحور لنعبر به بين النيل الغربى والشرقى، وعملنا حاجة وأراضى ونطرحها للبيع، والفلوس دى بندعم بيها الشغل، وهذا الكلام ينطبق على العلمين والمنصورة وأسيوط والمنيا، وأى حاجة كذلك، وبنحاول تحويل الأراضى محدودة القيمة إلى أراضى ذات قمية مرتفعة، من خلال تطويرهم بما فهيم العاصمة الادارية الجديدة، والفلوس بنعمل بيها بنية أساسية، وقلت الكلام قبل ذلك وأقوله مرة أخرى".

وواصل: "ممكن أطلع كل يوم فى التلفزيون، بس انتوا تزهقوا منى ومعنديش ملكات الإعلاميين وأنا أتحدث كمصرى إنسان منكم، وأنا بقولكم أنا مش رئيس لكم أنا واحد منكم، ووالله لأقف أنا وانتم أمام الله أسألكم كما تسألونى وأحاسبكم كنا تحاسبونى لأن إحنا بعمل كدا عشان خايفين عليكم".

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وأضاف: "السنة فيها 52 أسبوع، عدد أسابيع المظاهرات فى مصر، خلال 2011 و 2012 و 2013و 2014 بمعنى 200 أسبوع مظاهرات فى 4 سنوات.. سياحة إيه اللى تشتغل؟ ومصالح ايه اللى تتحرك وتجارة إيه اللى بتمشى، .. هو إحنا آخر النهار بناكل ولا نقول إحنا فى المظاهرات؟.. الاحتياطات اللى راح فى سنة ونصف منذ 2011 رغم تشكيله خلال 20 عامًا، وكان 38 مليار دولار، واتشطب لان سنة ونصف الجزء الاكبر منهم".

وتابع: "الدول جنبنا تتحدث عن الأوضاع الاقتصادية والظروف، وهى تضيع فى بلدانها وكل الكلام دا له ثمن ولازم يدفعه الشعب، والأولاد الصغار والأجيال القادمة.. الاستقرار استثمار".