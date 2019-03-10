وكالة إيطالية تشيد بخطة الحكومة المصرية لتصبح من أكبر 40 دولة مصدرة بالعالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وكالة "نوفا" الإيطالية، بخطة الحكومة المصرية لتصبح واحدة من أكبر 40 دولة مصدرة بالعالم فى الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى، تلقى سلسلة من المقترحات لتحفيز الصادرات فى السنوات المقبلة من أجل سد العجز التجارى للبلاد والوصول لأن تكون من أكبر 40 دولة مصدرة فى العالم.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تهدف إلى مضاعفة الصادرات إلى 55 مليار دولار، حيث أنها الآن 28.8 مليار دولار.
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