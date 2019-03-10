شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..كامل الوزير يتعهد بتطوير مرافق النقل: "هتبقى من أنجح وأحسن الوزارات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالنهوض بكل هيئات وزارة النقل، قائلا: "هنثبت لكل المصريين ان احنا مش وحشين وان احنا ناس مصريين وطنيين بنحب بلدنا زى كل المصريين فى كل قطاعات الدولة".
وقال اللواء كامل الوزير، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، بحضور الرئيس السيسي، "مش هنام وهنواصل الليل بالنهار، وهايلاقونى فى وسطهم يوم الجمعة الصبح، وهايلاقونى فى وسطهم بالليل والفجر، وان شاء الله هنثبت لسيادتك ولكل المصريين، ان مصر لما يتوفر ليها قيادة سياسية واعية عاوزة تغير بلدها كل المصريين هايقفوا وراها".
وتابع قائلا:"هنوعد أن وزارة النقل هتبقى من أنجح وأحسن وزارات الدولة وهتبقى قاطرة التنمية إن شاء الله لكل مصر".
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