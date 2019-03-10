شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: حملة قومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بأنه فى إطار الخطة القومية لوزارة الصحة والسكان للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بمحافظة القاهرة والتي تبدأ بجميع مدارس القاهرة ( الحكومية. والخاصة. والأزهرية) خلال الفترة من 19 / 3 حتى 28 مارس 2019 . وسوف تقدم المحافظة الدعم الكامل للحملة من كافة الجهات المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومديريات التربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة والأمن ورؤساء الإحياء بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقيام فرق العمل بدورها مع عمل التوعية اللازمة لأهمية الحملة من خلال الندوات التثقيفية وبالتعاون مع مسئولي المساجد والكنائس ومراكز الشباب ومسئولي التربية والتعليم بالإعلان عنها كل في نطاقه لتحقيق الهدف المنشود من الحملة وهو الحد من معدل انتشار الطفيليات المعوية فى مصر . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة: حملة قومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ الابتدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.