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رحلة مجانية هدية من مصر للطيران للأم في عيدها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مصر للطيران الأمهات الاحتفال بعيد الأم فى الحادى والعشرين من هذا الشهر، حيث تطلق مسابقة جديدة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى. 

وتنشر خلالها الأمهات صورهن مع "حورس" شعار مصر للطيران أو أي صورة  أو مادة مطبوعة مصورة أو إليكترونية عن مصر للطيران، مصحوبة بهاشتاج #airtimewithmymum ، والأم صاحبة أعلى تفاعل على الصورة تفوز بهدية مصرللطيران رحلة مجانية لها ولمرافق معها لمدة ٣ أيام في إحدى مدن مصر السياحية من اختيار الفائزة شاملة تذاكر الطيران والإقامة، ولمعرفة شروط وأحكام المسابقة يمكن زيارة صفحة مصر للطيران الرسمية على فيسبوك وانستجرام (EGYPTAIR).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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