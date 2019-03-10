رحلة مجانية هدية مصر للطيران للأم في عيدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: قال بيان صادر عن شركة مصر للطيران، إن الشركة تشارك الأمهات الاحتفال بعيد الأم في الحادي والعشرين من هذا الشهر، وتطلق مسابقة جديدة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تنشر خلالها الأمهات صورهن مع "حورس" شعار مصر للطيران أو أي صورة أو مادة مطبوعة مصورة أو إلكترونية عن مصر للطيران، مصحوبة بهاشتاج #airtimewithmymum، والأم صاحبة أعلى تفاعل على الصورة تفوز بهدية مصر للطيران رحلة مجانية لها ولمرافق معها لمدة ٣ أيام في إحدى مدن مصر السياحية من اختيار الفائزة شاملة تذاكر الطيران والإقامة بمشاركة الكرنك بمصر للطيران. وقالت الشركة لمعرفة شروط وأحكام المسابقة يمكن زيارة صفحة مصر للطيران الرسمية على فيسبوك وانستجرام (EGYPTAIR).

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