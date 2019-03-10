السيسي: "احتياطي البنك المركزي اتشطب في سنة ونص مظاهرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عدد أسابيع المظاهرات في مصر، من عام 2011 وحتى 2014، يتجاوز 200 أسبوع، معقبًا: "أي بلد تقدر تعيش وهي بتطلع في الشوارع 200 مرة في 4 سنين، سياحة إيه اللي هتشتغل، مصانع إيه، وتجارة إيه، هو احنا آخر النهار بناكل، ولا بنقول احنا اتظاهرنا النهارده فمفيش أكل ومش هناكل؟".

جاء هذا خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الأحد.

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وأضف السيسي، إنه في بعض الدول المجاورة، يتحدث المتظاهرون عن الأوضاع الاقتصادية، وهم يهدمون بلادهم: "كل ده ليه تمن لازم يدفعه الشعب، والأجيال اللي جاية، أنا قولت قبل كدا الاستقرار استثمار".

ولفت إلى أن احتياطي البنك المركزي، والمقدر بـ38 مليار جنيه، جرى صرفه في عام ونصف فقط من المظاهرات: "اللي حوشناه في 20 سنة شطبنا عليه في سنة ونص".

وتابع الرئيس: "أقول إيه لزوجات وأمهات الشهداء؟، أنت بتتكلم في لقمة عيش وهي بتتكلم في دم ابنها وزوجها اللي قدمته لاجل خاطرك وخاطري، وعايشة حياة مايعلم بيها إلا ربنا، أقولها عايزين ناكل؟".