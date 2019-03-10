أسامة هيكل: عدد مستخدمي الانترنت أكثر ممن آمنوا بالله على مستوى العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنه منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، أصبح الإعلام غير تقليدي، وانطلقت الأقمار الصناعية تبث القنوات الفضائية، الأمر الذي ترتب عليه اختفاء الحدود السياسية للدول على مستوى العالم، واختلطت القيم الغربية والشرقية.

جاء هذا خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الأحد.

وأضاف هيكل، أنه مع ظهور الانترنت، ظهر إعلامًا جديدًا وهو الإعلام الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هذه الوسيلة سريعة الانتشار بشكل غير مسبوق، موضحًا أن توسيع انتشار الإذاعة وصولًا إلى 50 مليون مستمع استغرق 38 عامًا، وتوسيع انتشار التليفزيون للوصول لـ50 مليون مشاهد استغرق 13 عامًا، وأما الانترنت، فوصل إلى 50 مليون مستخدم في غضون 4 سنوات فقط.

Advertisements

وأكد رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنه مع انتشار الانترنت، انتشر إعلامًا يخالف القواعد المهنية، ووصل عدد مستخدمي الانترنت على مستوى العالم 4 مليار شخص، منهم 3.5 مليار من الشباب، ويصل عدد المستخدمين في الشرق الأوسط 147 مليون مستخدم، وهناك 2.3 مليار نسمة يستخدمون "فيسبوك"، لافتًا إلى أن عدد مستخدمي الانترنت حول العالم يفوق عدد المؤمنين بالديانات الموحدين بالله.

ولفت إلى أن عدد مستخدمي الانترنت في عام 2009 كان 80 مليونًا، وزاد إلى الحد المذكور خلال 10 سنوات فقط، مشيرًا إلى أن انتشار الإنترنت له مظاهر إيجابية، وإفرازات سلبية لا يمكن إنكارها أدت إلى تضليل الرأي العام.

وقال إنه خلال السنوات القليلة القادمة، سنشهد ما يسمى بالتليفزيون التفاعلي الذي بدأ استخدامه في العالم منذ سنوات، وهو مزج بين خصائص الحاسب الآلي والتليفزيون، ولن يكون هناك تزامنًا بين موعد البث ووقت المشاهدة، ولم تحدد الآثار المترتبة على انتشاره حتى الآن.

وأكد هيكل على أهمية رفع الوعي عند البعض ممن يتركون عقولهم لهذا النوع من الإعلام الجديد.