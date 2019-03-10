الداخلية تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة جرجا في النزاع القائم بينهما. وحضر جلسة الصلح اللواء مدير أمن سوهاج وقيادات المديرية وقوات من الشرطة، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات، وأفراد العائلتين. وتوصلت الجهود إلى الصلح والتوفيق بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.

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