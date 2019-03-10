القبض على صاحب محل لتزويره المستندات الحكومية بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك محل لتصوير المستندات بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامه باصطناع وتزوير محررات رسمية منسوبة لجهات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة، قيام "محمد.ك"، 31 سنة، حاصل على معهد فني تجاري، ومالك محل لتصوير المستندات – كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام باصطناع وتزوير محررات رسمية منسوبة لجهات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، حال تواجده بالمحل المشار إليه، وعثر بداخله على (8 شهادات براءة ذمة بأرقام سيارات مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية - 2 رول لرخص التسيير - مستخرج رسمي لبيان نجاح باسم أحد الأشخاص - 4 شهادات تخرج بأسماء أشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية - 2 شهادة طبية "رمد وباطني" - 2شهادة خبرة لصيانة الهواتف باسم المتهم - صحفية حالة جنائية باسم المتهم - شهادة معهد فنى تجارى باسم المتهم- خطاب تأمينات باسم المتهم - 2 رخصة تسيير سيارة باسم المتهم - تصريح مؤقت لرخصة قيادة باسم شقيق المتهم - شهادة مؤقتة منسوب صدورها لإحدى الوزارات - 2 شهادة قيد ميلاد - رخصة تسيير سيارة باسم أحد الأشخاص) جميعها "مزورة " ، كما تم ضبط (2 جهاز كمبيوتر تحوى نماذج لخطابات منسوبة لجهات حكومية – 2 طابعة - ماكينة تغليف مستندات ماكينة لقص التراخيص - مبلغ مالي).

بمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.