مباحث بولاق تداهم منزل مسجل خطر لحيازته أسلحة وذخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

داهمت قوة من مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، منزل مسجل خطر؛ لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وردت معلومات للعقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث غرب الجيزة، مفادها أن "أحمد.ع" 46 سنة، عاطل سبق اتهامه في قضيتين (قتل، سلاح ناري) آخرهما (سلاح ناري)، يحوز أسلحة نارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت النقيبان كريم عبد الرازق وهشام شهاب معاونا مباحث بولاق الدكرور من ضبطه بمسكنه وبحوزته بندقية آلية وأخرى خرطوش "بامب أكشن" عيار 12مم و19 طلقة.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم تحرير محضر أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.