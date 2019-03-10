ضبط المتهمين بسرقة سيارة محملة بـ 40" طن حديد بالإكراه في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، مرتكبي واقعة الاستيلاء على سيارة محملة بـ 40 طن حديد كرهاً عن قائدها بالمنوفية.

كانت البداية عندما تلقى مركز شرطة السادات بلاغا من "توفيق.س"، 40 سنة، سائق، بقيام 4 مجهولين يستقلون سيارة "ميكروباص" بإنزاله من السيارة قيادته (نقل بمقطورة مُحملة بحوالي 40 طن حديد" أثناء توقفه للاستراحة بميدان بريما بدائرة المركز، والاستيلاء منه على السيارة بحمولتها كرهاً عنه والهرب.

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توصلت جهود فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالمنوفية، إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم "أحمد.م"، مسجل شقي خطر، "محمد.ر"، عاطل، "محمد.س"، عاطل، "محمود.ف"، عاطل، "وليد.م"، عاطل، "محمد.ع"، تاجر خردة والسابق اتهامهم في قضايا عدة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، وإدارات البحث الجنائي بالقاهرة، والجيزة، والبحيرة، تم استهدافهم بعدة مأموريات بمحال إقامتهم أسفرت عن ضبط جميع المتهمين عدا الرابع والخامس، وضُبط بحوزتهم "بندقية آلية، وبخزينتها 5 طلقات فرد خرطوش، وطلقتين من ذات العيار".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهاربان باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستولى عليها بحمولتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.