تأجيل دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي لـ 21 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من وائل عوض، ومحروس بدر، أعضاء بالنادي الأهلي، التي تطالب ببطلان انتخابات النادي الأهلي الجديدة، التي فاز بها محمود الخطيب لجلسة 21 أبريل.

وقالت الدعوى، التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية، على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، وهو واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.

وكانت انتخابات النادي الأهلي، أسفرت عن فوز محمود الخطيب، برئاسة النادي، وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية لبطلان إجراءاتها، وما ترتب عليها من قرارات.