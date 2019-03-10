مباحث القاهرة تضبط عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار بمسكنه بحلوان.
ورت معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام "عبدالله.ف"، 47 سنة، بالقيام بأعمال حفر داخل العقار محل مسكنه بمنطقة عرب غنيم بدائرة القسم بهدف التنقيب عن الآثار.
وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بداخل مسكنه على "حفره قطرها 1.5 متر × 3 متر، بعمق 9 أمتار، وأدوات تنقيب "موتور شفط مياه، خرطوم مياه، كوريك حفر، مطرقة، بكرة، حبل".
وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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