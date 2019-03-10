الداخلية تداهم البؤر الاجرامية بمنطقة السحر والجمال وتضبط 4 عناصر إجرامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، استهداف البؤر الاجرامية بمنطقة السحر والجمال مع الحدود المتاخمة لمحافظة الشرقية. وأسفرت الحملة بالمنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) مؤخراً عن ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية. وشملت قائمة المضبوطين كل من "محمود.م"، عاطل، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات وبحوزته 10 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، بندقية خرطوش، وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول"، "سعد.ن"، عاطل، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزته "70 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول، "محمد.س"، عاطل، بحوزته "25 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول، "ياسر.م"، عاطل، وبحوزته "فرد، طلقة نارية من ذات العيار، 20 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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