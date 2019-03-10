ضبط 7 آلاف حقيبة غير مطابقة للمواصفات داخل شركة بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

"إعادة التصدير أو الإعدام بطريقة آمنة" خياران لم يلجأ لأي منهما مالك شركة استيراد وتصدير بمنطقة إمبابة، بعد رفض رسالة حقائب غير مطابقة للمواصفات القياسية، وراح يطرحها للبيع بحثا عن جني المال إلا أن مباحث التموين أفسدت خطته.

وردت معلومات أكدتها تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، أن صاحب شركة استيراد وتصدير في إمبابة، يقوم بتوزيع كمية من الحقائب على المحلات رغم رفضها جمركيا كونها غير مطابقة للمواصفات.

بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وجه بسرعة ضبطه، واستهدفت مأمورية مقر الشركة، وتمكنت من ضبط مالكها وبلغ إجمالي المضبوطات 7 آلاف و200 حقيبة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.