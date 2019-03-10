محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
أنهى كمين مباحث الأموال العامة بالجيزة نشاط عاطل في مجال الاتجار في العملات الأجنبية بمحيط شركة صرافة بمنطقة الطالبية.
وردت معلومات أكدتها التحريات بأن "عصام.ن"، 45 سنة، عاطل مقيم بدائرة قسم الوراق، يتاجر في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية، ويتخذ من أمام شركة صرافة (سينا) بالطالبية مكاناً لاستقطاب المترددين عليها لمزاولة نشاطه الآثم.
بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة، فأمكن ضبطه وبحوزته 758 دولارا و4 آلاف جنيه.
اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه، وتم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر في الطالبية.. الاسم عاطل والمهنة تاجر عملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.