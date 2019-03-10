في الطالبية.. الاسم عاطل والمهنة تاجر عملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أنهى كمين مباحث الأموال العامة بالجيزة نشاط عاطل في مجال الاتجار في العملات الأجنبية بمحيط شركة صرافة بمنطقة الطالبية.

وردت معلومات أكدتها التحريات بأن "عصام.ن"، 45 سنة، عاطل مقيم بدائرة قسم الوراق، يتاجر في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية، ويتخذ من أمام شركة صرافة (سينا) بالطالبية مكاناً لاستقطاب المترددين عليها لمزاولة نشاطه الآثم.

بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة، فأمكن ضبطه وبحوزته 758 دولارا و4 آلاف جنيه.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه، وتم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.