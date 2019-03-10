أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: استراتيجية لتطوير مجازر الذبح في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: استراتيجية لتطوير مجازر الذبح في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات عدد من الملفات المهمة التي تتعاون فيها الوزارتين وجهاز التعمير، ومنها أعمال تطوير ورفع كفاءة ١١٤ مجزر بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالإضافة إلي مشروعات جهاز التعمير بمحافظة أسوان في إطار إستعدادها لإستضافة ملتقي الشباب العربي والأفريقي خلال الأسبوع القادم.
وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية تطوير كافة المجازر المستهدفة خلال المرحلة الأولي إلي أفضل صورة حضارية وممكنة بما يحقق عائد اقتصادي منها، وأن يخدم المجزر المستهدف أكبر عدد من المواطنين ويغطي مساحة جغرافية كبيرة، ويتم ذبح عدد كبير من الحيوانات به.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتحديد أولويات تأهيل ورفع كفاءة وتطوير المجازر بالمحافظات، مع أهمية تشديد الرقابة علي الآلات والمعدات الموجودة في كافة المجازر لضمان عدم حدوث أي ضرر لها.
وأشار شعراوي إلي أهمية توفير برامج لتدريب وتأهيل العاملين في كافة المجازر علي مستوي الجمهورية، مشيرًا إلي أنه سيتم التنسيق مع المحافظات التي تم إنشاء مجازر بها وتحتاج بعض المبالغ المالية والمعدات لتشغيلها والاستفادة منها خاصة بعد ضخ الدولة لمبالغ مالية كبيرة في تلك المجازر.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم التنسيق مع المحافظات لدراسة توفير قطع أراضي بالمجازر الرئيسية لإقامة وحدات لتدوير ومعالجة المخلفات الخاصة بالذبح للاستفادة منها وطرحها للاستثمار علي القطاع الخاص.
وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الراهن لعدد من المجازر التي سيتم تطويرها في المرحلتين الأولي والثانية، والوضع بعد عملية تطويرها ورفع كفاءتها والمبالغ المالية المطلوبة لذلك والتي ستصل إلي حوالي ٥٠٠ مليون جنيه، بالاضافة إلي أعمال التطوير لإنشاء ١٠ مجازر جديدة بتكلفة ١.٥ مليار جنيه منها ٥ مجازر نص آلية و٥ أخري حدودية.
ومن جانبها عرضت الدكتورة مني محرز الإجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية في هذا الملف، وأشارت إلي التعاون بين مصر ونيوزيلاندا في مجال الثروة الحيوانية ودعم الأطباء البيطريين المصريين بالخبرة النيوزيلاندية.. وأضافت محرز أنه تم اجراء معاينات وزيارات لكافة المجازر بمحافظات الجمهورية وتقييم حالة المجازر ونقاط الذبيح وتحديد أولويات التطوير ومتطلبات كل مجزر ونقطة ذبيح بالاضافة لتحديد الموقع الجغرافي باستخدام أجهزة GPS.
وأوضحت الدكتورة مني محرز أن الهدف من عملية التطوير وتأهيل ورفع كفاءة المجازر هو الحصول علي ذبح صحي وآمن، ورفع القيمة الاقتصادية للمنتجات وكذلك جودة المنتج، والمحافظة علي البيئة والتخلص الصحي للمخلفات وتقليل الاستيراد للمدخلات العلفية.