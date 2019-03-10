أخبار مصر | نشاط "السيسي" يتصدر عناوين الصحف.. و"بوتفليقة" الأبرز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشاط "السيسي" يتصدر عناوين الصحف.. و"بوتفليقة" الأبرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت الصحف المصرية الصارة صباح اليوم الأحد بعدد من الموضوعات الهامة والتي تخص الشأن المحلي والإقليمي، حيث ألقت الضوء علي اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: الخارجية، والعدل، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.



ونقلت عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلًا عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.



وفي الشأن الاقتصادي، أبرزت لقاء الرئيس التشادي إدريس ديبي أمس، مع الوفد الوزاري المصري برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعضوية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام وكبار المسؤولين وعدد من رجال الأعمال.



وأشارت الصحف إلى اتفاق الجانبين "المصري والتشادي" على ضخ استثمارات خاصة في البنية الأساسية والصحة والتعليم والزراعة، بالإضافة إلى اقتراح تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير الاقتصاد التشادي، ووزيرة الاستثمار المصرية لمتابعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والفنية بين الجانبين.



كما تم الكشف عن توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس الأول "الجمعة" أن يتم صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة ملياري دولار خلال شهر يونيو أو يوليو المقبل.



وفي ملف التعليم، كشفت الصحف عن تأكيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتبار الصف الأول الثانوي في الثانوية التراكمية تجريبي لجميع الدفعات وليس دفعة العام الحالي تحقيقًا للعدالة، حتى لا يكون مجموع الثانوية التراكمية منقسما على عامين للدفعة الحالية وعلى ثلاث سنوات لباقي الدفعات، وهو ما عملت عليه الوزارة منذ البداية.

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وأكدت الصحيفة أن الرئيس السيسى تلقي مساء أمس اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى قدم التهنئة للرئيس بشأن نجاح القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها التى عقدت أخيرا بشرم الشيخ، وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأنه تم خلال الاتصال التباحث حول بعض موضوعات التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا، خاصة العلاقات الثنائية الثقافية فى ضوء العام الثقافى المصرى الفرنسى الذى انطلق العام الحالى.



وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسى قدم الدعوة إلى الرئيس السيسى لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) المقبلة التى تستضيفها فرنسا العام الحالي.



وأوضحت الصحيفة أن مدينة أسوان "جوهرة الجنوب" تستعد لاستقبال وفد شباب أفريقيا والعالم العربى حيث قام وفد وزارى أمس بمتابعة الترتيبات الأخيرة لاستضافة ملتقى الشباب العربى الأفريقى الذى يبدأ السبت المقبل ويستمر 3 أيام تحت رعاية الرئيس السيسي.



وفي الشأن الدولي، استمرت الصحف في متابعتها تطورات الأوضاع في الجزائر نتيجة اندلاع احتجاجات رفضًا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقه لولاية خامسة، وذكرت الصحف أن الشرطة الجزائرية، أعلنت اعتقال 195 شخصًا في العاصمة الجزائر، إثر اشتباكات بين شبان وشرطيين خلفت 112 جريحا في صفوف الأمن، أمس الأول "الجمعة".



كما ذكرت الصحف أن مصادر طبية، تتابع الحالة الصحية للرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة فى جنيف، أكدت أنه يتغذى ويتنفس صناعيا، ولا يستطيع النطق.



وأضافت الصحيفة أن الجيش الجزائرى قال إن الشعب الذى قاوم بالأمس استعمارا لأكثر من 130 سنة، وطرده من أرضه، هو شعب جدير بحمل رسالة أسلافه، وتحمل مسئولية حفظ أمانتهم من بعدهم، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مجلة الجيش تأكيدها تماسك الشعب الجزائري مع جيشه، وتلاحمهما وترابط مصيرهما.



فيما ذكرت الصحف أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد أن الصف الأول الثانوي العام في جميع السنوات المقبلة سوف يكون عاما تجريبيا لتطبيق النظام الجديد للتقويم والاختبارات ضمن تطوير المرحلة الثانوية.