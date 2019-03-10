أخبار مصر | موانئ البحر الأحمر: تداول 442 شاحنة بضائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موانئ البحر الأحمر: تداول 442 شاحنة بضائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 15 سفينة وتم تداول 37 ألف طن فوسفات و442 شاحنة بضائع و24 سيارة حيث شملت حركة الواردات 155 شاحنة وسيارة فيما شملت حركة الصادرات 37 الف طن فوسفات و287 شاحنة بضائع و23 سيارة.

حيث يشهد ميناء سفاجا مغادرة ست سفن وهى Lady Mary، محبة، القاهرة، الحرية، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس فيما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى محبة، الحرية2، نما اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين برنسيسة وسينا فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة وسينا ومغادرة ثلاث سفن وهى برنسيسة، بريدج، سينا.

هذا وقد اعلن رئيس موانئ البحر الاحمر الانتهاء من 77% من الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2018-2019.

اجتمع اليوم اللواء بحرى ايمن صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر مع الادارات المعنية بالهيئة لمتابعة تنفيذ اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 20182019 ( المدرج لها 365 مليون جنيه ) حيث تم الانتهاء من تنفيذ 77 % من أعمال الخطة والتى تتضمن استكمال تنفيذ اعمال التطوير ورفع كفاءة الموانى (نويبع – شرم الشيخ – سفاجا – الغردقة – السويس).

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كما الانتهاء من بناء وتوريد ( 2 ) قاطرة بحرية بقوة شد 70 طن ومن المنتظر دخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة واستكمال بناء ( 2 ) قاطرة قوة شد ( 55 طن ) ولنش ارشاد لزيادة معدلات القطر والارشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.



و كذلك بناء وتوريد ( 2 ) مجموعة مكافحة التلوث البحرى كل مجموعة مكونة من ( لنش مكافحة التلوث البحرى بالزيت ولنش خدمة مساعد ولنش جمع قمامة ) وحواجز عائمة ورفع كفاءة المساعدات الملاحية بموانى السويس وسفاجا وكذا توريد وتركيب معدات تأمين الموانى ضد خطر الارهاب وعدد ( 2 ) سيارة اطفاء وكاميرا مراقبة حرارية بميناء بورتوفيق.



و فى نفس السياق تم متابعة بعض المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها بالتمويل الذاتى ومنها تنفيذ اعمال رفع كفاءة الرصيف الجنوبى بميناء السويس وتطوير الساحات الخلفية للرصيف وانشاء منطقة انتظار الشاحنات خارج ميناء سفاجا ورفع كفاءة الارصفة البحرية والساحات الخلفية بميناء نويبع وشدد صالح على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة بالهيئة لسرعة الانتهاء من اعمال الخطة قبل نهاية العام المالى الحالى.



على جانب اخر، ناقش صالح مع اعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالهيئة اجراءات السلامة والصحة المهنية بموانى الهيئة وملاحظات وتوصيات لجنة المرور على الموانى التابعة وشدد على ضرورة توفير المعدات اللازمة لمكافحة الحريق بكافة المنشآت والوحدات التابعة بالهيئة والشركات والجهات العاملة بموانى الهيئة.



ووجه بالمرور الدورى على المنشآت والوحدات البحرية التابعة والعمل على احتواء الازمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بسرعة بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية والعمل على تلافى كافة الملاحظات من خلال تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية مع الالتزام بالمرور الدورى على كافة موانى الهيئة.