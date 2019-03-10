مصر | حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة 20 سيارة ٤ أيام على ذمة التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة 20 سيارة ٤ أيام على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .

وكشفت تحقيقات النيابة انه عقب ورود معلومات لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بقيام "سائق وعامل" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بإسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وأقرا بإرتكابهما 20 حادث بذات الإسلوب بدوائر أقسام (أول مدينة نصر - النزهة - مصر الجديدة) ، وأقرا بإعادة 15 سيارة منهم عقب مساومة مالكيها والحصول منهم على مبالغ مالية ، وبإرشادهم عثر على ثلاث سيارات متبقية من حصيلة نشاطهم الإجرامى.

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وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

إحباط ترويج 7 آلاف شنطة محظور تداولها بالأسواق في الجيزة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 71 قضية تموينية تنوعت في ضبط 19 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية، 15 عدم الإعلان عن أسعار، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 13 انتاج خبز ناقص الوزن، غش تجاري رسالة ( شنطة ) غير مطابق للمواصفات القياسية باجمالي 7200 شنطة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.