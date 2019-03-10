مصر | حبس متهمين بحيازة 5 كيلو حشيش بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهمين بحيازة 5 كيلو حشيش بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة مدينه نصر الجزئية، حبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 5 كيلو حشيش وكمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .

وتعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من"خالد. ع. ع" - 51 سن "عاطل" - سبق إتهامه فى 7 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" و"حماده. م. ن" 41 سنة "عاطل" - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

واثناء تواجدهما بمنطقة سكنهما وبحوزتهما 5 كيلو حشيش و2300 قرص مخدر ومبلغ مالى و 2 هاتف محمول و بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والتليفونات المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.

بيتاجر في العملات الأجنبية.. الأموال العامة تضبط عاطل أمام شركة صرافة بالطالبية

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تمكن رجال مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، من القبض على عاطل، لاتجاره في العملات الأجنبية خارج المصارف، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورود معلومات للواء ضياء فاروق مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام عصام.ن.ا.إ.م- عاطل، 45 سنة، ومقيم بدائرة قسم الوراق، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية وإنه يتخذ من أمام شركة صرافة (سينا) الكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية، مكانًا لإستقطاب المترددين عليها لمزاولة نشاطه الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة، وتمكنت قوة أمنية بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبطه وبحوزته 758 دولار أمريكي، 4000 جنية مصري، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه الآثم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأحالة اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.