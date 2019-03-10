مصر | ضبط عاطلين بحيازتهم أسلحة نارية وخرطوش بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحيازتهم أسلحة نارية وخرطوش بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطلين وبحوزتهم أسلحلة نارية وخرطوش قبل ببعهم بالمطرية.
وكانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المطرية معلومات تفيد بقيام محسن ع ، وعلاء ع عاطلين ببيع الأسلحة النارية الغير مرخصة والخرطوش وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 10 فرد خرطوش، 3 أسلحة نارية 2300 جنيه، من متحصلات تجارتهم وبسألهم اعترفوا ببيعهم للأسلحة النارية والخرطوش وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
سقوط طفلة من الطابق الخامس بالتجمع
أصيبت طفلة بعد سقوطها من شرفة المنزل بالطابق الخامس بمنطقة التجمع الأول.
وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط طفلة من شرفه الشقة بالطابق الخامس وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.