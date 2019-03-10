مصر | ضبط عاطلين بحيازتهم أسلحة نارية وخرطوش بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحيازتهم أسلحة نارية وخرطوش بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطلين وبحوزتهم أسلحلة نارية وخرطوش قبل ببعهم بالمطرية.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المطرية معلومات تفيد بقيام محسن ع ، وعلاء ع عاطلين ببيع الأسلحة النارية الغير مرخصة والخرطوش وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 10 فرد خرطوش، 3 أسلحة نارية 2300 جنيه، من متحصلات تجارتهم وبسألهم اعترفوا ببيعهم للأسلحة النارية والخرطوش وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.