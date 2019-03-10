مصر | سقوط طفلة من الطابق الخامس بالتجمع

أصيبت طفلة بعد سقوطها من شرفة المنزل بالطابق الخامس بمنطقة التجمع الأول.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط طفلة من شرفه الشقة بالطابق الخامس وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وشهدت الحالة المرورية صباح الأحد، كثافات مرورية متحركة بشوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، في ظل انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة مرور السيارات.

وشهد أعلى كوبرى 15 مايو كثافات فى حركة المرور للمتجه إلى ميدان سفنكس والعكس ومن شارع جامعة الدول وصولا إلى وسط البلد بسبب التجمع المدرسي.

وتباطئت الحركة اعلى كوبرى 6 أكتوبر للمتجه إلى مناطق مدينة نصر وفى الاتجاه العكسي إلى وسط البلد، وظهرت كثافة متحركة فى نفق الأزهر للمتجه إلى شارع صلاح سالم وشوارع وسط العاصمة، وصولاً إلى كورنيش النيل للمتجهين من المعادي إلى مناطق جنوب وغرب القاهرة، كثافات مرورية متوسطة.

وظهرت كثافات متوسطة أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وظهرت بعض الكثافات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكثافات مرورية محدودة للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.