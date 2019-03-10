مصر | "أمن الجيزة" تواصل مداهمة الأوكار الإجرامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمن الجيزة" تواصل مداهمة الأوكار الإجرامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط "39 متهمًا، 37 إتجار، 1325 جرام حشيش، 103 جرام هيروين، 1005 جرام الإستروكس، 164 قرص، 25 جرام شادو، وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 12 متهم '12 قضية دفاع' وضبط 2 بندقية خرطوش 12 بامب اكشن، 7 فرد محلى الصنع 12 مم، 4 طبنجة عيار 9 مم، 40 طلقات مختلفة عيار 12 ملم".

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

بيتاجر في العملات الأجنبية.. الأموال العامة تضبط عاطل أمام شركة صرافة بالطالبية

Advertisements

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، من القبض على عاطل، لاتجاره في العملات الأجنبية خارج المصارف، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورود معلومات للواء ضياء فاروق مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام عصام.ن.ا.إ.م- عاطل، 45 سنة، ومقيم بدائرة قسم الوراق، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية وإنه يتخذ من أمام شركة صرافة (سينا) الكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية، مكانًا لإستقطاب المترددين عليها لمزاولة نشاطه الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة، وتمكنت قوة أمنية بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبطه وبحوزته 758 دولار أمريكي، 4000 جنية مصري، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه الآثم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأحالة اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

