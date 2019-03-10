مصر | بيتاجر في العملات الأجنبية.. الأموال العامة تضبط عاطل أمام شركة صرافة بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيتاجر في العملات الأجنبية.. الأموال العامة تضبط عاطل أمام شركة صرافة بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، من القبض على عاطل، لاتجاره في العملات الأجنبية خارج المصارف، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ورود معلومات للواء ضياء فاروق مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام عصام.ن.ا.إ.م- عاطل، 45 سنة، ومقيم بدائرة قسم الوراق، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية وإنه يتخذ من أمام شركة صرافة (سينا) الكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية، مكانًا لإستقطاب المترددين عليها لمزاولة نشاطه الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة، وتمكنت قوة أمنية بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبطه وبحوزته 758 دولار أمريكي، 4000 جنية مصري، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه الآثم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأحالة اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

