مصر | سقوط تشكيل عصابي تخصص سرقة بطاريات السيارات بالقطامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي تخصص سرقة بطاريات السيارات بالقطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور، مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بمنطقة القطامية.

ووردت معلومات للرائد أحمد عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة القطامية، تفيد بسرقة بطاريات سيارتهم بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية من القبض على المتهمين وتبين أنهم "عاطف ن"، و"نادر ع"، و"مؤمن م" عاطلين.

وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة بطاريات السيارات وبيعها، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.