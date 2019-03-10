مصر | خلال حملات أمنية.. ضبط 6 مسجلين خطر بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. ضبط 6 مسجلين خطر بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخرى.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 2 سلاح ابيض، 6 مسجل شقي خطر، 2 جناية، 8 مستأنف، 51 جزئي، 44 غرامات، 2 دراجة بخارية، 2 مخالفات، 470 جنية مبالغ مالية، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 135 كرسي، 2 أسطوانة، 7 ثلاجة، 5 استاند، 3 ترولي، 4 محضر اشغال، 2 ميزان، 25 قلب شيشة، 30 لوح خشب، 3 شمسية، تروسيكل، 100 لوح خشب، لفة حديد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.

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إحباط ترويج 25 كيلو استروكس بعد ضبطهم داخل مصنع في إمبابة

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على واحد من أخطر التشكيلات العصابية بمنطقة امبابة، وبحوزته 25 كيلو مخدرات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة بورود معلومات اكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث امبابة مفادها قيام كلا من احمد ع ع م، 24 سنة، عاطل، السابق اتهامة في القضية لسنة 2014 جنايات امبابة ( مخدرات ) والمطلوب ضبطة واحضارة في القضية رقم لسنة 2018 جنح امبابة (مخدرات وسلاح ناري )، احمد م س ت، شهرتة فرحة، 18 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، هناء ع ا ع، 22 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، باستئجار شقة مفروشة بعقار كائن بشارع محمد أبو زيد مدينة الامل، دائرة القسم ويتخذون من تلك الشقة وكرا لتصنيع وتعبئة الاستروكس المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة، وباعداد عدة اكمنة، تمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والقوة المرافقة له، من ضبطهم وعثر بحوزتهم على 20 كيلوا جرام مخدر الاستروكس معد للتوزيع، 5 كيلو من مادة الكيتامين، 10 زجاجات معبأة بمادة الاستون، 5 جركن معبأة بمادة الاستون، ميزان حساس، 3 هاتف محمول، 1000 جنيه مبلغ مالي، وبلغت اجمالي المضبوطات 25 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، وبمواجهتم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتصنيع وتجهيز مخدر الاستروكس باستخدام المضبوطات عقب خلطها بنبات البردقوش بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.