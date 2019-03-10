انت الان تتابع الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 11 23 شبين

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