انت الان تتابع ضبط المتهمين بسرقة طالبة في عز الضهر بالدقهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، من ضبط شخصين بتهمة قطع الطريق على طالبة بالمرحلة الثانوية في أحد الشوارع العامة بمدينة المنزلة، ظهر أول من أمس الجمعة، لسرقة هاتفها المحمول، إذ تعرض أحدهم للفتاة في الشارع لسرقة هاتفها، ولما حاولت المقاومة والهروب منه، احتضنها بالقوة ثم اختطف الهاتف وفر هاربًا بمساعدة شريكه، فيما تداول الأهالي مقطع فيديو من كاميرا مراقبة يوضح الواقعة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجار عرض المتهمين على النيابة.
تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم شرطة المنزلة عن تعرض طالبة بالمرحلة الثانوية وتقيم بحي السينما إلى التعدي عليها وتثبيتها من قبل لص بدافع سرقتها في أثناء توجهها إلى أحد الدروس الخصوصية. على الفور، تشكل فريق من
تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم شرطة المنزلة عن تعرض طالبة بالمرحلة الثانوية وتقيم بحي السينما إلى التعدي عليها وتثبيتها من قبل لص بدافع سرقتها في أثناء توجهها إلى أحد الدروس الخصوصية.
على الفور، تشكل فريق من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد أحمد خضير، رئيس المباحث، وبتفريغ محتوى كاميرات المراقبة، وإجراء التحريات اللازمة، تم ضبط المتهم الأول، 19 عاما، عاطل، ومقيم بقرية ولاد حانا، دائرة القسم، وأدلى عن مكان شريكه في الجريمة الذي سهل له الهروب على دراجة بخارية يمتلكها، ومكان الهاتف المسروق.
واعترف المتهم بأنه سرق الهاتف لمروره بضائقة مالية وسداد مبلغ 500 جنيه، لصديقه الذي هدده ولم يتحمل المماطلة في السداد، فقررا سرقة المواطنين بالإكراه.
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