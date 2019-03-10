مثل هذا اليوم.. ولد الشيخ كشك وزعيم القاعدة بن لادن

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في مثل هذا اليوم 10 مارس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2004: مجلس النواب الفرنسي يوافق على مشروع قرار يحظر ارتداء الحجاب أو أي رموز دينية أخرى في المدارس والمؤسسات الحكومية. في عام 2016: اختيار أحمد أبو الغيط أمينًا عامًّا جديدًا لجامعة الدول العربية خلفاً لنبيل العربي اعتبارًا من أول يوليو. في عام 2017: تونس تعلن عن عثورها على لمخطوطة نادرة من التوراة تعود للقرن الخامس عشر.

في عام 1923: ولد فال فيتش، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1980.في عام 1933: ولد الشيخ عبد الحميد كشك، داعية إسلامي وقارئ قرآن مصري.في عام 1936: ولد جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا.في عام 1938: ولد الممثل يوسف داود.في عام 1953: ولدت المخرجة إيناس الدغيدي.في

في عام 1923: ولد فال فيتش، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1980. في عام 1933: ولد الشيخ عبد الحميد كشك، داعية إسلامي وقارئ قرآن مصري. في عام 1936: ولد جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا. في عام 1938: ولد الممثل يوسف داود. Advertisements في عام 1953: ولدت المخرجة إيناس الدغيدي. في عام 1955: ولدت الممثلة يسرا. في عام 1957: ولد أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة. في عام 1942: وفاة وليم هنري براغ، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915. في عام 1966: وفاة فريتس زيرنيكه، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1953. في عام 2005: وفاة شوقي ضيف، أديب وعالم لغوي مصري. في عام 2010: وفاة الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الجامع الأزهر.

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