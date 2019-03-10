شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «أنا راجل صادق وأمين.. وهقابل ربنا على كل كلمة وفعل عملته» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تحتاج شعبًا يقوم بمواجهة تحدياتها.
وأوضح الرئيس، في مداخلة خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، الأحد: «أنا راجل صادق أوي وأمين أوي إن شاء الله.. هقابل ربنا على كل كلمة وكل فعل عملته.. حجم التحديات مينفعش حد يواجهه بجماعته».
وتابع: «عايزين 8.5 مليار رغيف في الشهر.. عارفين الرغيف عشان يكون موجود بيتعمل له حكاية.. هقولكم على حاجة كان فيه عرض إنه هتحصل مشكلة في 2060..
قسما بالله قلت لابد من التصدي ولا نترك لأجيالنا الخراب والضياع».
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