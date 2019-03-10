شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: السيسي فتح بابًا واسعًا لقراءة التراث الفقهي والشرعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، على مكانة الشهداء عند الله وعلى صبر أهليهم وذويهم بعد مفارقتهم.

وقال جمعة، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالاً بيوم الشهيد، الأحد، إن الرئيس فتح الباب واسعاً لقراءة التراث الفقهي والشرعي.