شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

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