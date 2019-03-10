شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تبعد «محمد طالب وأسامة الشاعر» خلال البلاد (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية، في عددها الصادر صباح السبت، قرار وزارة الداخلية بإبعاد مواطنين سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وهما محمد كمال محمود سيد طالب، وأسامة محمد حسان الشاعر. وفيما يلي نص القرار:



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