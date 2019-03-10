شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تحاول الانتحار بسبب الخلافات الزوجية بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حاولت سيدة الانتحار عن طريق تناول قرص مبيد حشرى خاص بحفظ الغلال بسبب الخلافات الزوجية بالبحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى بوصول «أ .غ» 25 سنة، ربة منزل، إلى مستشفى حوش عيسى العام، مصابة بحالة تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتم تحويلها إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار العام، وتم حجزها بها تحت الملاحظة.

وقرر زوج المصابة بتناول زوجته المذكورة لقرص مبيد حشرى خاص بحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات الزوجية، وتحرر محضرًا بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.