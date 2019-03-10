شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: حرصنا على عدم سقوط مصرى واحد خلال أحداث محمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: حرصنا على عدم سقوط مصرى واحد خلال أحداث محمد محمود.

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